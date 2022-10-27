Fuat Oktay, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret ettiğini belirtti
Oktay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde ziyaret ettik. Her ikisini de gayet iyi gördük, çok şükür. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."
AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sn. Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekilimiz Sn. Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde ziyaret ettik.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 27, 2022
Her ikisini de gayet iyi gördük, çok şükür. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/qCnKdjWWpA
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