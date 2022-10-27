Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret ettiğini belirtti

Oktay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde ziyaret ettik. Her ikisini de gayet iyi gördük, çok şükür. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."