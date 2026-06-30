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TRT Haber 30.06.2026 23:45

Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında “Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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