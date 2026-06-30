Bakanlıktan uçak kaçırılma kodu sonrası Türk hava sahasına giren uçağa ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağın, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı belirtildi.

Uçağın daha sonra Türk hava sahasına girdiğine işaret edilen açıklamada, "Hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirler makamlarımızca alınmıştır. Bu kapsamda, Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiştir." denildi.

"Olayın mahiyetine ilişkin süreç yakından takip edilmektedir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, uçak hava sahamızı terk edene kadar F-16 savaş uçaklarımız tarafından refakat edilmeye devam edilmiştir. Son durumda, söz konusu hava aracı Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de iniş gerçekleştirmiştir. LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Olayın mahiyetine ilişkin resmi makamlarla koordinasyon halinde süreç yakından takip edilmektedir."