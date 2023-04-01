Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
[Fotograf: AA]
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için askıya çıkan seçmen listeleri, yarın askıdan inecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.
Etiketler: Seçim 2023
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