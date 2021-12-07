AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası değişikliğinde son rötuşlar yapıldı. Düzenlemenin ana başlıkları netleşti.

Ana başlıklar netleşen düzenlemeyle, seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için gerekli olan Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak.

Hazine yardımı için yüzde 3 şartı devam edecek

Partilerin, illerin en az yarısında örgütlenmeyi tamamlamaları koşulu yeterli olacak. Hazine yardımı için seçimde yüzde 3 oy alma koşulu devam edecek.

Dar bölge, daraltılmış bölge ve ittifak içi baraj başlıkları ise düzenlemenin dışında bırakılacak.

Teklifte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyuma yönelik teknik düzenlemeler de yer alacak.

İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren maddeler de çalışmanın içinde olacak. Buna göre il ve ilçe seçim kurul başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecek. Seçmen kayıtlarıyla ilgili hukuki sorunlar giderilecek.

Mart ayı başında Meclis'e sunulması planlanıyor

Teklife ilişkin sürecin yol haritası da netleşti. AK Parti’li kurmaylar, öncelikle teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Daha sonra MHP ile birlikte teklife son şekli verilecek. Meclis’teki siyasi partilerle de paylaşılacak olan teklifin mart ayı başında Meclis’e sunulması planlanıyor.