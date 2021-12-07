Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Prof. Dr. Duralı'nın Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."