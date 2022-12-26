Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanlığına 20 uzman yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 savunma sanayii uzman yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, havacılık ve uzay, uzay, uçak, makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, metalurji ve malzeme, malzeme, kimya mühendislikleri, malzeme bilimi ve mühendisliği, işletme, iktisat bölümlerinden 20 savunma sanayii uzman yardımcısı istihdam edilecek.
Adaylar, başvurularını, 16-27 Ocak 2023 tarihlerinde Başkanlığın internet sitesindeki sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak ve istenen belgeleri 27 Ocak mesai bitimine kadar sisteme yükleyerek yapacak. Giriş sınavına ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.
Etiketler: Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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