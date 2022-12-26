Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli, Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
Son Haberler
- 10:29
- 10:29
- 10:26
- 10:22
- 10:13
Sıradaki Haber
İnce'den 6'lı masa eleştrisi: Cumhurbaşkanı olacak kişi ben adayım der çıkar ortaya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz