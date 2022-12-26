İçişleri Bakanı Soylu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin Beyefendi, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin Beyefendi ve cemaat mensupları ile kıymetli bir muhabbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vefat eden 15 Temmuz gazisinin ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Aralık'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 15 Temmuz gazisi Orkun Aytek'in ailesine yaptığı taziye ziyaretine ilişkin de paylaşımda bulundu.

Soylu, paylaşımda şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa çeviren, bu milletin kahraman evlatlarından olan ve yakın zamanda vefat eden 15 Temmuz Gazimiz Orkun Aytek'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailesinin sabrına ve metanetine minnettarız, Allah bizi onlara mahcup etmesin."