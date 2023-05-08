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Gündem
İHA 08.05.2023 11:52

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Adıyaman'da depremzedelere istihdam sağlanacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Adıyaman’a çok önemli yatırımlarda bulunacaklarını ve depremzedelere istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Adıyaman'da depremzedelere istihdam sağlanacak
[Fotograf: İHA]

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Depremlerde vefat edenlere rahmet dileyen Demir, devletin yaraları sarmak için faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizin ayağa kalmasında en önemlilerinden bir tanesi ekonomik canlılığı sağlamaktır. Konutların yanında istihdamı da oluşturmak için önemli bir projeye başladık. Bölgeye sadece konut değil belirli yatırımlar yaparak teknoloji getirerek istikrarın yanında istihdamı da sağlamak istedik. O anlamda bölge turlarımız devam ediyor, bugün de Adıyaman’dayız. Adıyaman’da depremden çok büyük yaralar almış bir ilimiz. Onun için burada da yapılabilecekleri hem yerinde görmek hem de daha önceden planladığımız burada duyurmak bölgemizdeki iş adamlarımızla, sanayicilerimizle istişare etmek üzere buradayız."

"İstihdam sağlanacak kişiler bu bölgenin insanı olacak"

Geniş bir yatırım programından bahseden Demir, "Sanayi savunma sektörünün çeşitli dallarında sanayicilerimizin üretim yapmalarıyla ilgili önleri açık. Beklentimiz bir alanın tahsis edilmesi ve bu alanda biz sadece yatırım değil bitişiğinde orada çalışacak arkadaşlarımıza meskende sağlayacağız. Bu bir anlamda bölgede yeni bir model oluşturmak demek, istihdam sağlanacak kişiler bu bölgenin insanı olacak depremzede olması ise ilk önceliğimiz olacak” dedi.

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Adıyaman Deprem İstihdam
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