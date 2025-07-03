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Gündem
TRT Haber 03.07.2025 16:17

Saraçhane provokasyonunda 7 tutuklama

İstanbul Saraçhane'de CHP'nin düzenlediği mitingde gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Saraçhane provokasyonunda 7 tutuklama

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden hem "cumhurbaşkanına hakaret" hem de "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan tutuklanmaları istenen 7 şüpheli tutuklandı.19 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Sadece ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan tutuklanmaları talep edilen 8 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
 

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