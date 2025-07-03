En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıktı

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yapılacak artış oranına ilişkin açıklamada bulundu.

Abdullah Güler, "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Önerge değişikliğiyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonumuzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

"Önerge değişikliği önümüzdeki hafta Genel Kurul'da kanunlaşacak"

2025 Ocak ayı itibarıyla 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekliği aylığının, o tarihteki yaklaşık 16 milyon 500 bin emekliden 3 milyon 716 binini ilgilendirdiğini belirten Güler, "Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu, 2025 Temmuz'dan itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında bir emeklimizi de bu sistem dahilinde Hazineden karşılanacak şekilde desteklemiş olacağız. Toplamda 6 aylık dönem içerisinde 40 milyar 870 milyon TL bütçeye bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.