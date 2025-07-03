Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.07.2025 15:22

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıktı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz." dedi.

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıktı

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yapılacak artış oranına ilişkin açıklamada bulundu.

Abdullah Güler, "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Önerge değişikliğiyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonumuzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

"Önerge değişikliği önümüzdeki hafta Genel Kurul'da kanunlaşacak"

2025 Ocak ayı itibarıyla 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekliği aylığının, o tarihteki yaklaşık 16 milyon 500 bin emekliden 3 milyon 716 binini ilgilendirdiğini belirten Güler, "Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu, 2025 Temmuz'dan itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında bir emeklimizi de bu sistem dahilinde Hazineden karşılanacak şekilde desteklemiş olacağız. Toplamda 6 aylık dönem içerisinde 40 milyar 870 milyon TL bütçeye bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Emekli Enflasyon Son Dakika TÜFE
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Son bir haftada 574 yangın kontrol altına alındı
16:59
AB'den ABD'ye ticaret anlaşmasına hazırız mesajı
16:48
Silivri'de ormanlık alanda yangın çıktı
17:22
Yurdun birçok noktasında alevlerle mücadele sürüyor
16:32
Cevdet Yılmaz: Şiarımız güçlü aile, güçlü toplum
17:17
Saraçhane provokasyonunda 7 tutuklama
İzmir'in Çeşme ilçesinde mahalle sakinleri yangını anlattı
İzmir'in Çeşme ilçesinde mahalle sakinleri yangını anlattı
FOTO FOKUS
Pendik'te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı
Pendik'te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ