Fetullahçı terör örgütünün darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Asker kılığındaki FETÖ’cülerin hainliği, bunun karşısında destanlaşan Türk milletinin şanlı direnişi dakika dakika hafızalarda.

Tarihi destan tarihi duvarlara yansıdı. 15 Temmuz'dan kahramanlık kesitleri İstanbul'da geceyi aydınlattı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Haydarpaşa Gar binasına o gece yaşananlar yansıtıldı.

Görsel şölenin başlangıcında "Unutma" yazısı 15 dakika boyunca tarihi yapının üzerinde kaldı. Geri sayımın sonunda ise kahramanlık hikayelerinden görüntüler vardı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Gösterinin son kısmı ise o gece tereddüt etmeden darbecilerin karşısına dikilerek canını hiçe sayanlara ayrıldı. 25 dakika boyunca 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimleri Haydarpaşa Garı'nın duvarını süsledi.

Kaynak: TRT Haber