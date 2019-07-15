Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz’da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan şanlı direnişin 3. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

15 Temmuz gecesi rabbimizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır.

15 Temmuz’da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. pic.twitter.com/J1DHpJveqU — Fuat Oktay (@fuatoktay06) July 15, 2019

15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

Kaynak: TRT Haber