Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evlerine giremeyen çok sayıda depremzede farklı illere göç etmeye devam ediyor.

En çok Ankara, Mersin ve Antalya tercih edilse de, İstanbul'a göç eden depremzelerin de sayısı az değil.

Sancaktepe’deki KYK Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu on bir ilden gelen yaklaşık bin 400 depremzedeye ev sahipliği yapıyor.

Önce temel ihtiyaçlar karşılanıyor

İlk olarak Büyükçekmece’de bulunan KYK yurdu kapılarını deprem bölgelerinden gelenlere açarken yurt kapasitesinin dolması ile birlikte KYK Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu da tam kapasite olarak hizmet vermeye başladı.

Yurtta kalacak vatandaşlar ilk olarak detaylı sağlık taramasından geçiriliyor.

Ardından temel ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar üçer ya da dörder kişilik odalara yerleştiriliyor.

Odalar standart bir ev konforunu aratmazken, her odada banyo, tuvalet ve mini buzdolabı bulunuyor.

Çocuk ihtiyaçları öncelikli

Sancaktepe Gençlik ve Spor İlçe Müdür Muhammet Kılıç Sancaktepe yurdunun kapasitesinin tamamen dolduğunu, sadece hastanelerde tedavi gören yirmi civarında depremzede için oda ayrıldığını belirtti.

Özellikle çocukların ihtiyaçları üzerinde itinayla durduklarının altını çizen Kılıç, depremzede çocukların okulların açıldığı ilk günden itibaren yeni okullarına servislerle gönderildiğini söyledi.

Yurt içerisinde doktor ve hemşirelerin 7/24 görev yaptığını da belirten Muhammet Kılıç,

“Hastanede tedavi görmesi gereken misafirlerimizi ya ambulansla ya da belediyemizin özel araçları ile hastanelere yönlendiriyoruz” diyor.

Milletimizle iftihar ediyorum

Yurt içerisinde iki market de bulunuyor.

Bu marketlerden biri kişisel bakım ve hijyen malzemelerini ücretsiz şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken diğeri giyim üzerine hizmet veriyor.

Muhammet Kılıç, hem devletin hem de vatandaşın özverisiyle deprem bölgesinden gelen vatandaşların bütün ihtiyaçlarının giderildiğini ve giderilmeye de devam edileceğini belirtiyor.

“Necip milletimizin hassasiyetini canlı olarak yaşadık. Misafirlerimizin neye ihtiyacı var dediysek maksimum bir saat içerisinde karşılandı. Bu toplumun bir ferdi olarak milletimizle iftihar ediyorum”.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

