Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 768 şüpheliden adliyeye sevk edilen 237'si tutuklandı.
Depremlerde yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.
Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.
Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
Etiketler: Deprem
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