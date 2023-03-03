Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerine yer verdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız,



Depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde,

şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 3, 2023