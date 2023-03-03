Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı, 11 ildeki davalarından vazgeçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerine yer verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız,— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 3, 2023
Depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde,
şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.
Etiketler: Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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