Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Evlatlarımızın her isteğini yerine getirmeye çalışan Komandolarımız, onlarla Komando Andı okudu'' denildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesindeki hemen her faaliyette görev alan Mehmetçik, çocuklarımıza da ayrı bir özen gösteriyor. Evlatlarımızın her isteğini yerine getirmeye çalışan komandolarımız, onlarla Komando Andı okudu. Geleceğin kahramanlarına selam ve sevgilerimizle." ifadelerine yer verildi.