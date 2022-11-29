Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerin başarılı operasyonlarıyla kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı son olarak Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık bu bilgiyi sosyal medya hesabından "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz" sözleriyle paylaştı.
Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/dOSF9BEdee
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı
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