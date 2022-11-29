Tek bir kit kullanılarak 4 farklı virüs için tarama yapılacak. Bir ay içinde hastanelerde kullanılmaya başlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yerli üretim test kitinin detaylarını anlattı.

"Tek bir kit ile influenza A, influenza B, COVID-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme imkanımız olacak. Muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak."

"Önümüzdeki dönemde büyük vaka artışı olacağını düşünmüyorum"

Bakan Koca, Türkiye’de koronavirüs vaka sayısının 3 binlerde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum" dedi.

Koca, Çin’de uygulanan katı karantina kurallarının Türkiye için söz konusu olmadığını vurguladı.

"Göreve başlaması ve maaş alması söz konusu değil"

Fahrettin Koca Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diplomayla gözlemci asistanlık yapan bir kişinin tutuklanmasıyla ilgili de konuştu.

"Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil.

1-2 gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da kamuoyuna duyuracağız. Ülkemizde diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz."