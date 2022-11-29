"3'ü Bir Yerde Projesi" kapsamında 2 Nisan 2018 itibarıyla kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportlara ilişkin hizmetler nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başladı.

Bu tarihten itibaren nüfus müdürlüklerinde 23 milyon kişiye yüz yüze hizmet verildi.

Bu yıl 15 Kasım itibarıyla 9 milyon 721 bin 815 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 2 milyon 876 bin 179 pasaport ve 4 milyon 922 bin 807 yeni tip sürücü belgesi düzenlendi.

Çipli kimlik kartı kullananların sayısı 70 milyonu geçti

Nüfus hizmetleri kapsamında, "taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik" özelliklerine sahip yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de başlandı.

Uygulamayla 15 Kasım 2022 itibarıyla çipli kimlik kartı kullananların sayısı 70 milyon 997 bin 128 oldu.

Böylece, TÜİK'in son verilerine göre 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda çipli kimlik kartı sahiplerinin oranı yaklaşık yüzde 85'e yükseldi.

Eski tip nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi için tarih sınırı getirilmedi. Nüfus cüzdanları, çipli kimlik kartları alınıncaya kadar geçerli olacak, değiştirilmediği takdirde herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Yeni tip sürücü belgesi, çipli kimlik kartına ücretsiz yüklenebiliyor

Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" ise 21 Eylül 2020'de hayata geçti.

Uygulamanın başladığı tarihten 15 Kasım'a kadar yeni tip sürücü belgesine sahip 4 milyon 744 bin 867 kişi, ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.

İsteğe bağlı işlem, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ücretsiz yapılabiliyor.

Yaklaşık 10 milyon kişi yeni nesil pasaport aldı

Sahteciliğin önlenmesi amacıyla çip barındıran polikarbon malzemeden üretilmiş ikinci nesil pasaportların kullanılmaya başlandığı 2 Nisan 2018'den bugüne kadar 9 milyon 900 bin 259 kişiye yeni nesil pasaport verildi.