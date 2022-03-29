Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verilmeye devam edileceği vurgulandı.
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