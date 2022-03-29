Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kütüphane Haftası mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kütüphane Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oktay "Kütüphaneler toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır. Tüm kitapseverlerin 58. Kütüphane Haftası'nı kutluyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kütüphane Haftası'na ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Oktay, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kütüphaneler, toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır. Genç nesillerimize kütüphane sevgisi aşılamanın önemini biliyor, tüm kitapseverlerin 58. Kütüphane Haftası'nı kutluyorum."
Kütüphaneler, toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 29, 2022
Genç nesillerimize kütüphane sevgisi aşılamanın önemini biliyor, tüm kitapseverlerin 58. #KütüphaneHaftası’nı kutluyorum. pic.twitter.com/p43Td4BDjr
Etiketler: Fuat Oktay Kütüphane
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