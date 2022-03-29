Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu.
TÜSİAD'ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Turan, 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğu, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığı TÜSİAD'da, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şevkle çalışacağını belirterek, son 3 yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
"TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır" diyen Turan, TÜSİAD'ın yarım asırlık bu önemli vasfını daha da güçlendirmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.
Son Haberler
- 14:17
- 14:14
- 14:07
- 14:05
- 14:06
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Türkiye'de şeker eksiği değil fazlası var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz