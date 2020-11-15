Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GjRlnLNXwx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde de eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi.