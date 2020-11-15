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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla teröristlerin tespit edildiği belirtildi.
Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek! pic.twitter.com/2Y8JTPHdGV
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 10:56
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