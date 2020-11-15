Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla teröristlerin tespit edildiği belirtildi.

Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek! pic.twitter.com/2Y8JTPHdGV