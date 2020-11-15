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Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Yıl dönümü ile Cumhuriyet Bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıldönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. #KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum. #KKTC37Yaşında— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2020
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