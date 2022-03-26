Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.''
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/Lgbrv5VzlB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022
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