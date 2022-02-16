Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişimleri cezasız kalmıyor: 13 terörist daha etkisiz
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sıradaki Haber
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 60 günlük ek süre verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz