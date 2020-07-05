Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı.

Bu kapsamda okullarda şu önlemler alınacak:

COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmelidir.

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve

deterjanla yapılmalıdır.

Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.

Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.

Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır.

Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan

hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.

Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.

Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar

temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle

yapılmalıdır.

Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından

yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken

Önlemler”e uyulmalıdır.