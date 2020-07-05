TBMM Başkanlığı seçimi için son aşamaya gelindi. Adaylık başvuruları tamamlandı.

AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'u MHP de destekliyor.

CHP Haluk Koç'u, İyi Parti İmam Hüseyin Filiz'i, HDP ise Erol Katırcıoğlu'nu aday gösterdi.

Genel kurul, 7 Temmuz Salı günü başkanlık seçimi için toplanacak. Aynı gün seçim turlarının tamamlanması planlanıyor.

Gizli oyla yapılacak seçimde, ilk iki turda 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Mustafa Şentop'un, AK Parti ve MHP'nin desteği ile üçüncü turda tekrar Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

Askeri personelin özlük haklarında iyileştirmeye gidiliyor

Meclis'te yasama faaliyetleri de yoğun bir tempoda yürütülecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda değişiklik yapan düzenleme pazartesi günü Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek.

Teklifle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle uyum düzenlemeler yapılıyor.

Askeri personelin özlük haklarında iyileştirmeye gidiliyor.

Baro teklifi

Meclis Genel Kurulunda da baro teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Teklifle, İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek.

Türkiye Barolar Birliği'ndeki delege sistemi de değiştirilecek.