Sağlık Bakanlığı’ndan Gazze'de hastane müdürünün gözaltına alınmasına tepki

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insan sağlığı için fedakarca çalışan bir hekimin, mesleki görevlerini yerine getirme hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceği, Safiyye'nin güvenliği ve hayatının İsrail makamlarının sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Safiyye'nin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasının ve insani şartlara aykırı şekilde tutulmasının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendisinin insani ve hukuki haklarının korunması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplumu, bu tür insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmamaya, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları durdurmak ve uluslararası hukuk kurallarını uygulamak için etkin adımlar atmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve insan yaşamına yönelik bu barbarca ihlaller, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdittir."