Açık 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.01.2025 19:09

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

ABD'de bir araç, kalabalığa daldı: En az 10 ölü

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

ABD'de bir araç, kalabalığa daldı: En az 10 ölü
ABD'de bir araç, kalabalığa daldı: En az 10 ölü

FBI'dan konuya ilişkin açıklamalar

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

ETİKETLER
ABD Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
Kabine üyelerinden İstanbul'daki yürüyüşe destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:06
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlenecek
17:46
Senegal, ülkedeki Fransız askerlerini 2025 içinde gönderecek
17:14
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne son saldırılarında 3'ü çocuk, 6 Filistinli öldü
16:52
Kaçak kazı yaparken orman yakan sanıkların 18 yıla kadar hapsi istendi
16:52
SOLOTÜRK, Mersin'de gökyüzünü süsledi
16:23
Kabine üyelerinden İstanbul'daki yürüyüşe destek
Devrik Esed rejimi, Kasyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirmiş
Devrik Esed rejimi, Kasyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirmiş
FOTO FOKUS
Suriyeliler Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasının tadını çıkarıyor
Suriyeliler Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasının tadını çıkarıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ