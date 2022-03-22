Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.

"Randevunuz iptal olmuştur." diyerek sizden kişisel bilgilerinizi isteyen sahte telefon aramalarına itibar etmeyiniz. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi MHRS’nin web sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin. pic.twitter.com/6B0t8c4jXO — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 22, 2022

Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"'Randevunuz iptal olmuştur' diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin. Bu telefon numaralarını geri aramayın. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) web mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin."