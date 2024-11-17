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Gündem
AA 17.11.2024 17:58

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesiyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin, "Bu insanların bırakın sağlıkçı olmayı insani değerlerinden bir şey almadıklarını biliyoruz. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesiyiz
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CerModern'de düzenlenen Dünya Prematüre Günü'nde yaptığı konuşmada, prematüre bebekler için doktorların, hemşirelerin, ailelerin büyük mücadele verdiğini belirtti.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, yenidoğan gibi özellikli branşlarda, çok daha başarılı dünya standartlarının üzerinde hizmet verildiğini ifade etti.

Memişoğlu, 2023'te 958 bin doğumdan 123 bininin 37 haftanın altında prematüre olduğunu aktararak, yüzde 95 olan prematüre yaşatma oranlarının dünya standartlarının üstünde olduğunu söyledi.

"Her meslek grubunda maalesef insani duygularından nasip almamış insanlar çıkabilir"

Sağlıkta şiddet olaylarının çok üzücü olduğunu, bu olaylara anlam veremediklerini ifade eden Memişoğlu, sağlıkta şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini belirtti.

Memişoğlu, son zamanlarda yenidoğanla ilgili üzüntü verici olaylar yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her meslek grubunda maalesef insani duygularından nasip almamış insanlar çıkabilir. Sağlık çalışanları arasında da bu çok az da olsa çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, yanlış insanları ayıklamak. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları olarak buna, 'yenidoğan çetesi' demiyoruz. Buna, 'insanlıktan nasibini almamış çeteler' diyoruz. Bunlara 'çürük elma operasyonları' diyoruz. Çünkü bu insanların bırakın sağlıkçı olmayı insani değerlerinden bir şey almadıklarını biliyoruz. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi, geniş sağlık hizmeti sunan, bu kadar iyi sağlık çalışanı olan toplumunu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın yüzde yüzüne yakın insanını, bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi veya eşleştirmeyi kabul etmiyoruz."

Toplumun sağlık sistemine, sağlık çalışanına sahip çıkması ve el üstüne tutması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Çünkü biz, sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz. Bunu engelleyecek veya karalayacak hiçbir olaya tahammül gösteremeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesiyiz

"Hep beraber çok daha küçük bebeklerin hayata tutunmaları için çalışacağız"

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç da dünyada her 10 bebekten birinin prematüre doğduğunu, bunun çok büyük bir rakam olduğunu söyledi.

Dünya Prematüre Günü'nde, prematüre doğumların çokluğunun ve bu bebeklerin özel bakım gereksinimlerinin farkına varılması ve iyi yönetilmiş bir prematüre bebeğin yaşıtlarından hiçbir farkının olmayacağının bilinmesi gibi konulara dikkati çektiklerini dile getiren Koç, prematüre bebeklerin doktor, hemşire ve ailelerin desteğiyle hayata tutunduklarını vurguladı.

Amaçlarının bu bebekleri kaliteli yaşatmak olduğunu belirten Koç, "Türkiye'de 2023 yılında 958 bin 408 doğum oldu. Prematüre doğum oranımız yüzde 12,8 ile 13,2 arasında gidip geliyor. Prematüre doğum sayımız 123 bin 115. Bu bebeklerin yüzde 10,8'i de çok küçük prematüre yani 32 haftanın altında doğan bebekler. Dünyada yenidoğan ölüm hızı binde 17, bizim ülkemizde 5,7'dir. Dünya ortalamasının üçte biri kadar. Biz bunu daha da düşürürüz. Hep beraber el birliğiyle çok daha küçük bebeklerin hayata tutunmaları için çalışacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, daha sonra "Dünya Prematüre Günü" etkinliğine katılan aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

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