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TRT Haber-AA 17.11.2024 13:08

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı

İstanbul'da AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına saldırı düzenlendi. Kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Gece saatlerinde İlçe Başkanlığının önüne giden maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı.

Olayı fark eden binadaki güvenlik görevlisi, peşinden koştuğu saldırganın uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, camları kırılan binada inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

"Saldırıyı şiddetle kınıyorum"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum."

 

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çolak saldırıya ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı
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