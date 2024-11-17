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DHA 17.11.2024 11:46

Sokakta yaşayan kimsesizler misafirhane ve otellere yerleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasının ardından sokakta kalan kimsesizlerin barınma ihtiyaçlarının, kamu misafirhaneleri ve otellerde karşılanacağını duyurdu.

Sokakta yaşayan kimsesizler misafirhane ve otellere yerleştirilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; havaların soğumasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelgeye göre, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Söz konusu kişilere gerekli hallerde psikososyal destek de sağlanacak.

Bununla birlikte öncelikli olarak il ve ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhaneleri, yer bulunmaması durumunda ise belirlenen pansiyon ve oteller kimsesizlerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek. Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra söz konusu vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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