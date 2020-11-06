Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “hastalık yayılıyor” notu ile fotoğraflar paylaştı.

Bakan Koca’nın paylaşımlarında, İstanbul İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafenin olmadığı ve maskesiz insanların olduğu fotoğrafın yanı sıra sosyal mesafeye riayet edilmeyen ve maske kuralına uyulmayan bir pazar fotoğrafı da yer aldı.

Bakan Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul mesaisi devam ediyor.

Bakan Koca İstanbul'da bazı hastanelerde incelemelerde bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Hastaneleri ziyaret eden Bakan Koca Esenyurt Devlet Hastanesi'ne giderek hastane yönetimden bilgi aldı.

2 bin 311 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun dünkü verilerine göre, son 24 saatte 146 bin 28 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1714 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951'e ulaştı. Hasta sayısı 386 bin 820, vefat sayısı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564, aktif hasta sayısı 43 bin 802 oldu.