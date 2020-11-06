Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İstanbul'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti

Daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.