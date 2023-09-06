Sağlık Bakanı Koca: Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanağın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı aaçıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hasta kabulünün sürdüğünü ve Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edildiğini belirten Koca, olayla ilgili 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapıldığını kaydetti.