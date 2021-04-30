Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Isparta, Burdur'u kapsayan İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

"6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı alınacak"

Daha fazla aşı temin edildikçe aşılanma oranının artacağını söyleyen Bakan Koca, "En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi.

#SONDAKİKA

[Sputnik aşısına acil kullanım onayı] Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik V aşısı gelecek. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. https://t.co/OSLwdg7du4 pic.twitter.com/Tvp9QdQwyF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021

Bakan Koca, Hint mutasyonunun 5 vakada görüldüğünü, ancak sayının artmadığı vurguladı.

"Bilimsel gerekçelerle alınmış bir karardır"

Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BioNTech aşısıyla ilgili olarak bilim kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır. Bu durumun ilk doz aşısını olup ikinci doz için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. Alternatif olarak iki doz arası sürenin uzatılmasına bilim kurulumuz karar vermiştir, yeni uygulamalarda bu süre dikkate alınacaktır."

"Hazırda 6 milyon doz aşımız var"

BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşının hazırda olduğunu vurgulayan Koca şunları söyledi:

"1 milyon doz BionTech aşısı mayısta gelecek, haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

#SONDAKİKA

[Çin aşısı gelecek mi?] Sağlık Bakanı Koca: Sevkiyat önümüzdeki günlerde başlayabilir. Mayıs ayında 1 milyon doz BionTech aşısı gelecek. Haziran ayında gelecek 30 milyon dozda sorun yok. Hazırda 6 milyon doz Sinovac ve BionTech aşımız var. https://t.co/OSLwdg7du4 pic.twitter.com/fqqvRam7tJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021

Koca, hedeflerinin 18 yaş üstünü yaz sonuna kadar aşılamak olduğunu da söyledi.