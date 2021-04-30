Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Emekli Orgeneral Servet Yörük toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı.
Emekli Orgeneral Servet Yörük için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de katıldı.
Yörük, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
44. Jandarma Genel Komutanı Yörük, Samsun'da 1950'de dünyaya gelmişti. Evli ve 2 çocuk babasıydı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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