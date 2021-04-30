Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), salgınla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı sonuna kadar mesai yapmayacak.

Meclis'te son olarak akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin yasa kabul edildi.

Karma komisyon çalışmalarını sürdürecek

Meclis'in ara verdiği dönemde, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyon çalışmalarına devam edecek.

Komisyonda HSK'ya 7 üye seçimi için aday adaylarının başvuruları incelenecek.

Aranın ardından turizm teklifinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

Teklife göre, denize kıyısı bulunan tesis ve işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi almaları zorunlu hale getiriliyor.