Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM çalışmalarına ara verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararından Türkiye Büyük Millet Meclisi de etkilendi. Meclis, 18 Mayıs'a kadar Genel Kurul çalışmalarına ara verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), salgınla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı sonuna kadar mesai yapmayacak.
Meclis'te son olarak akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin yasa kabul edildi.
Karma komisyon çalışmalarını sürdürecek
Meclis'in ara verdiği dönemde, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyon çalışmalarına devam edecek.
Komisyonda HSK'ya 7 üye seçimi için aday adaylarının başvuruları incelenecek.
Aranın ardından turizm teklifinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.
Teklife göre, denize kıyısı bulunan tesis ve işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi almaları zorunlu hale getiriliyor.
Etiketler: TBMM Koronavirüs
Son Haberler
- 17:43
- 17:27
- 17:44
- 17:19
- 17:34
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz