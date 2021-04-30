Türkiye Çin'in Sİnovac, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya'da üretimini gerçekleştirdiği BioNTech aşısının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısını da aşılama programına alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

Aşılama sayısı 22 milyonu geçti

Türkiye'de aşılama takvimi işliyor. Toplam aşılama sayısı 22 milyonu geçti. 1. doz uygulananların sayısı 13 milyonu, 2. doz uygulananların sayısı ise 9 milyonu aştı.

Aşı tedariki ve aşılama

Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü ve son aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Covid-19 aşısı uygulanacak.

Ramazan dolayısıyla iftardan sonra da vatandaşlara aşı yapılabiliyor.