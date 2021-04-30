Hedefleri İstanbul'u kana bulamaktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, 2 PKK'lı terörist, 15 Temmuz Demokrasi Otogarına ayrı ayrı geldi. Ardından aynı perona 10 dakika arayla giriş yaptı. Buradan 5 dakika sonra yine ayrı ayrı çıktılar. Fakat kıyafetleri farklıydı. 2 PKK'lının burada birbirleriyle kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

Polisin dikkati ile yakalandılar

Teröristler, dışarıda yine birbiriyle iletişim kurmadılar ve farklı yönlere doğru yürüdüler. Bu şüpheli hareketler polisin dikkatinden kaçmadı. Takibe alındılar. Durumu fark eden PKK'lı şüpheliler bunun üzerine, ellerindeki sırt çantasını bir aracın altına atarak kaçmaya çalıştı. Çantada, uzaktan kumandalı ve zaman ayarlı 5 kilogramlık patlayıcı bulundu. 2 PKK'lı terörist yakalandı. Soruşturmayı genişleten güvenlik güçleri, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

PKK'lı teröristler ile bombaların ayrı yerlerden geldiği belirlendi

Onların emniyetteki işlemleri devam ederken yeni detaylara da ulaşıldı. İddiaya göre, son olarak gözaltına alınan şüpheli, bombaları saldırganlara göstermekle görevliydi. Bu durum da terör örgütünün bir taktiğiydi. Çünkü bombalı eylemlerde bomba ayrı yerden, eylemi gerçekleştirecek şahıslar ise ayrı yerlerden geliyorlardı. Sonra bomba ile bombacı buluşturuluyordu.

Hain planları ortaya çıktı

PKK'lı teröristlerin, önce uzaktan kumandalı patlayıcıyı infilak ettirmeyi planladığı iddia edildi. Ardından panik oluşacaktı. Emniyet güçleri o yere intikal edecekti. İşte o an da teröristlerin, zaman ayarlı bombaları da patlatıp büyük bir faciaya yol açmak istedikleri bilgilerine ulaşıldı.