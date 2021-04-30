Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan Kepez Devlet Hastanesi'ne ziyaret
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da hastanede tedavileri süren hastaları ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Bakan Koca, doktorlardan durumları hakkında da bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Koca, İl Değerlendirme Toplantısı için gittiği kentte, Kepez Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Çocuk Servisini ziyaret eden Koca, tedavi gören çocuklarla sohbet etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Koca, tedavi gören diğer hastalara ve yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Ziyaret sonrası Koca, Antalya, Isparta, Burdur'u kapsayan İl Değerlendirme Toplantısı'na geçti.
Etiketler: Fahrettin Koca Antalya
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