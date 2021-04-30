Sağlık Bakanı Koca, İl Değerlendirme Toplantısı için gittiği kentte, Kepez Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Çocuk Servisini ziyaret eden Koca, tedavi gören çocuklarla sohbet etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Koca, tedavi gören diğer hastalara ve yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Ziyaret sonrası Koca, Antalya, Isparta, Burdur'u kapsayan İl Değerlendirme Toplantısı'na geçti.