Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası ortak açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Avrupa’yla ilgili kaygılarımız doğrulandı

Sorunu siyasal diller ele almadık, bilimsel yöntemle ilerledik. Avrupa’yla ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir.

Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Birkaç vaka salgın değildir. Bu sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Şunu net olarak bilmeliyiz. Koronavirüs, tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

"Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı"

Hasta olan kişi maske takmalı, hasta olmayanların maske takmasını önermiyoruz. Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.

"Önümüzdeki 2 aylık süreci önemli"

Çin, İran, İtalya, Avrupa buralar odak olmaya başladı. Yeniden bir çıkış trendi oldu. O nedenle bu enfeksiyonda önümüzdeki 2 aylık süreç son derece önemli.

"Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok"

Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir takım verilmesi gereken antiviral ilaçların olduğunu ama bunun da her hastaya kullanılmadığını biliyoruz. Yurt dışı kaynaklı olan bu virüsün ülkeye girişini ve girdiğinde yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih

15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde.

Ticaret Bakanı Pekcan: 2 bin 180 ürünü soruşturma kapsamına aldık

Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık. Bakanlık olarak arz talep dengesinde maske ve sıhhi malzemelerde piyasada aşırı fiyat artışı oldu, ihracatta da artış oldu. Öncelik halkın sağlığı. Önceliğimiz vatandaşın ulaşması. 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık.

16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız.