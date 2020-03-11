TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüsüne karşı çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi’nin seferlerine, Koronavirüsü nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi.

Diğer taraftan, Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Trenler dezenfekte ediliyor

Ayrıca, yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray’da 430 bin ve Başkentray’da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin seferleri bitiminde günlük temizlikleri detaylı bir şekilde yapılıyor.

Trenler, rutin temizliklerin yanı sıra insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte ediliyor.