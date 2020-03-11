Okullar, camiler, çocuk parkları, toplu taşıma araçları... Kalabalık ortamlar detaylı olarak dezenfekte ediliyor.

Tedbirler daha da arttı

Türkiye, küresel tehlikeye dönüşen Koronavirüse karşı işi sıkı tutuyor.

Önlemler daha hastalık ülkeye ulaşmadan alındı.

İlk vakanın görülmesiyle birlikte tedbirlerde daha da arttı.



Tüm sınır kapılarında termal kamera taramaları, sahra hastanelerinde ise karantina uygulamaları 24 saat aralıksız sürüyor.

[Tüm sınır kapılarında termal kamera ile tarama işlemleri sürüyor. Fotoğraf: AA]

Yurt genelinde "büyük temizlik"

Yurt genelinde de "büyük temizlik" başlatıldı.

Ankara, Afyonkarahisar, Sivas, Konya, Kayseri gibi birçok ilde halk otobüsleri belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

Yolcu koltukları, düğme ve cam kenarları başta olmak üzere tüm ortak alanlar titizlikle dezenfekte edildi.

Okulların dezenfekte edilmesi de devam etti.

[Okullar dezenfekte ediliyor. Fotoğraf: AA]

Kastamonu ve Düzce'de binlerce öğrencinin eğitim gördüğü okullar tek tek ilaçlandı.

Yozgat'ta benzer çalışma çocuk parkları ve camilerde yapıldı.

Temizlikte kokusuz ve insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Turizm merkezlerinde virüs önlemleri

Karabük ve Ordu'da da alışveriş merkezlerinden, okul bahçelerine kadar birçok nokta ilaçlandı.

Turizm bölgelerinde de yoğun bir çalışma vardı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Nevşehir Ürgüp'te dezenfekte işlemi yapıldı.

[Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Nevşehir Ürgüp'te dezenfekte işlemi yapıldı. Fotoğraf: AA]

Virüse karşı bilinçlenmek de çok önemli.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrencilere Koronavirüs'e karşı nasıl tedbir alınacağına dair bilgiler verildi.