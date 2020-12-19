Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 11 hastanın transferi döneminde, bir hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. 10 vatandaşımızın da nakli yapılarak civar hastanelerde tedavileri devam etmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. pic.twitter.com/EuyhIcrHTC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 19, 2020

'16 hastane çalışanı da yangından etkilendi'

Bu arada müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir. Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Milletimizin başısağolsun.